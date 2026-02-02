恵比寿ガーデンプレイスに足を踏み入れると、街の華やかなリズムのなかに知る人ぞ知るブルワリー(醸造所)がある。2024年4月にオープンしたYEBISU BREWERY TOKYO。1890年にヱビスビールが誕生したこの街・恵比寿で、ビール造りが再び動き出した。【写真】1890年(明治23年)に発売された、初代ヱビスビールのビンも展示。ラベルの変遷も知ることができる恵比寿ガーデンプレイスにあるYEBISU BREWERY TOKYOのエントランスここは、ヱビ