雑誌やウェブの記事、SNSを参考に何度練習しても、メイクがうまくならない……と感じたことがありませんか？もしかしたら、その原因は技術不足のせいではなく、何気なく続けている習慣にあるかもしれません。美容ライターの遠藤幸子が、メイク下手な人がやりがちなNG習慣を紹介します。◆NG習慣? メイクしている場所が暗い、あるいは、照明の色が黄色メイクするとき、どのような環境でしていますか？理想は、自然光がよく