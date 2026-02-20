東京・中野区の飲食店で40代の男性に暴行を加え全治560日ものケガをさせたとして、男3人が逮捕されました。警視庁によりますと、二本柳大和容疑者、斉藤こと小高裕樹容疑者と、光岡元気容疑者の3人は2024年3月、中野区の飲食店で40代の男性の顔を殴るなどして、ケガをさせた疑いがもたれています。男性は急性硬膜下血腫で全治560日の重傷を負い、記憶障害を併発して、現在もリハビリ中だということです。3人と男性には面識があり、