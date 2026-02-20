代表曲「女々しくて」を披露し国立競技場を盛り上げるFC東京は2月19日、3月7日にMUFGスタジアム（国立競技場）で開催される明治安田J1百年構想リーグ地域リーグラウンドEASTグループ第5節の横浜F・マリノス戦において、4人組ヴィジュアル系エアーバンドのゴールデンボンバーが来場すると発表した。当日は「国立MAX熱戦」のスペシャルゲストとして、キックオフ前の13時40分頃からピッチレベルでスペシャルライブを実施。日本中