2月20日、徳島市鮎喰町の住宅で火事があり、焼け跡から１人の遺体が見つかりました。火事があったのは、徳島市鮎喰町の住宅です。警察によりますと、20日の7時40分頃、この家の人から「2階から出火している」と119番通報がありました。火は約1時間後に消し止められましたが、鉄筋コンクリートの住宅の2階部分が焼け、焼け跡から性別不明の1人の遺体が見つかりました。この家には、72歳の男性とその兄夫婦の3人が住んでいて、