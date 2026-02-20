故人のご遺体をきれいにし、髪を整え、化粧を施して棺に納めるのが納棺師の仕事。同時に、肉親を亡くした遺族の気持ちに寄り添い、棺のお蓋が閉じられるまでの最後のお別れの時間をサポートする。死で繋がりが途切れるのではなく、お別れの時間を通して、家族は絆を紡ぎ直してゆくのだ──。4000人以上を見送ってきたベテラン納棺師の大森あきこさんが、忘れられないお別れを綴った『いつもの場所に今もあなたがいるようで