近年、「65歳を過ぎても働くのが当たり前」という声を耳にすることが増えました。実際に、定年後も就業を続ける高齢者は増加傾向にあります。 しかし、どのような職種や産業が選ばれているのかは、具体的な統計を見なければ分かりません。本記事では、総務省統計局の公的統計をもとに、65歳以上の就業の実態と、どのような産業で働く人が多いのかを整理します。 65歳以上の就業者数は過去最多に 総務省統計局「統計