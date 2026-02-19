倉敷市出身／中島未莉選手(22)2026年1月 ミラノ・コルティナオリンピック、ショートトラック女子3000mリレーに倉敷市出身の中島未莉選手（22）が出場しました。 中島擁する日本は、決勝進出を逃し、5位から8位を決める順位決定戦へ。中島は序盤、順位を一つ押し上げるなど日本のエースとして奮闘します。 アンカーとして4組中2位でバトンを受けた中島。必死に追い上げますが惜しくもトップに