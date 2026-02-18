この記事をまとめると ■かつては金品の盗難が多かったが最近は車両盗難が増えている ■車両盗難の手口が年々巧妙になってきているのが特徴だ ■対策グッズ以外にスマートフォンを利用した防犯が主流になっている 車両盗難はスマートフォンで対策する時代に 車両盗難の手口は年々巧妙化しており、さまざまな盗難防止装置が開発装備されるようになってきた。以前は車内を物色して財布やクレジットカードといった金目のもののほか