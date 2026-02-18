去年11月に大きく流行したインフルエンザが、再び猛威を振るっています。記録的大雪となった東北の日本海側や北海道は比較的少なめですが、それ以外では警報レベルに達している地域が多くなっています。今年の気候やB型の急拡大が背景にありそうです。■2週連続で「警報レベル」超え藤井貴彦キャスター「インフルエンザが異例の再流行となっています。去年11月に大きな流行があった後、一度落ち着いたものの、2度目の急上昇をして