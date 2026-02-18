14歳で全日本選手権4位となり注目を浴びた中井。今季はシニア1年目ながら、GPファイナル2位と大舞台で結果を残した現地時間2月6日に開幕したミラノ・コルティナ五輪。その序盤で注目を集めたのが、フィギュアスケート団体だ。男女シングル、ペア、アイスダンスの各順位によるポイントの合計で争う国別対抗である。日本は鍵山優真が男子シングルのショートプログラムで1位、女子シングルの坂本花織とペアの?りくりゅう（三浦璃来、