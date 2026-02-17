根強い円高圧力、ドル円一時１５２円台ポンドは弱い英雇用統計で下落＝ロンドン為替概況 ロンドン市場では、円買いとポンド安の動き。ポンド安はこの日発表された英雇用統計が弱い内容だったことが背景。市場での英早期利下げ期待が広がり、ポンド売り反応が強まった。ポンドドルは一時1.35台半ばまで下落、ユーロドルは1.18台前半で連れ安、ドル円は153円台前半で下げ渋る動きがみられた。しかし、ポンド売り一巡後