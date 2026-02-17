2026年のグローバルデビューに向け、日本最高峰の才能を発掘するHYBE × Geffen Recordsによるオーディション番組『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』（読み:ワールドスカウト ザファイナルピース）のスタジオキャストとしてヒコロヒーさんの出演が決定した。【映像】ヒコロヒー&指原莉乃が登場『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、BTSをはじめとするグローバルアーティストを多数輩出してきたHYBEと、世界最大級の音楽企業