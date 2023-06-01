¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¥Æ¥ó¥Ô¤Ç¥­¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¡ÄWBC¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤ó½Ð¾ì¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¥Þ¥¤¥¯¡¦¥È¥é¥¦¥È³°Ìî¼ê¤Ï16Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö17Æü¡Ë¡¢¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¥Æ¥ó¥Ô¤ÎµåÃÄ»ÜÀß¤Ç¥­¥ã¥ó¥×½éÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£3·î¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤ÇÊÆ¹ñÂåÉ½¤«¤é³°¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤â¤Á¤í¤ó½Ð¾ì¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢ÊÝ¸±¤ÎÌäÂê¤¬Âç¤­¤Ê¥Ï¡¼¥É¥ë¤È¤Ê¤ê¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÃÇÇ°¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤Ë»ÄÇ°¤À¡×¤ÈÌµÇ°¤Î»×¤¤¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£2023Ç¯