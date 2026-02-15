【モデルプレス＝2026/02/15】ジュニアのグループ・ACEes（エイシーズ）の浮所飛貴が15日、愛知・IGアリーナで開催の「Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」に出演した。【写真】STARTO人気ジュニア、尾州織物のロングコート着こなす◆浮所飛貴、“世界三大織物産地”尾州の魅力発信2025年に20周年を迎えた東京ガールズコレクション（TGC）の「TGC20周年セレブレーション公式サポータ