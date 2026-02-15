岡本和真に“粋な返し”「シュナイダー監督はそんなに怖くない」ブルージェイズに加入した岡本和真内野手に異例の“釈明”だ。14日（日本時間15日）にキャンプインし、汗を流している。そんな中、球団公式X（旧ツイッター）が日本語での珍投稿が話題になっている。この日、取材に応じたジョン・シュナイダー監督は「彼はすぐに私がそんなに怖くなく、楽しいことが好きな人間だってことに気づくだろう」とコメントした。これを