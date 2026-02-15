TOKIOの元メンバー城島茂（55）が15日、出演中の日本テレビ系バラエティー「ザ！鉄腕！DASH！！」（日曜午後7時）の出演を継続する意向を明かした。自身が代表を務める会社「城島ファーム」の公式サイトで発表した。「日本テレビ『ザ！鉄腕！DASH!!』への出演に関し、ご報告申し上げます」と伝えた。サイトでは「昨年来の一連の経緯を踏まえ、今後の同番組との向き合い方や、同番組が三十年にわたり社会の中で果たしてきた役割