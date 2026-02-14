2月13日、元TOKIO松岡昌宏がレギュラー出演する『ザ！鉄腕！DASH!!』（日本テレビ系）を降板する意向を明らかにした。松岡自身が代表を務める個人事務所「MMsun」のウェブサイトに「松岡昌宏の出演番組に関するお知らせ」と題した文章が発表された。「文章で松岡さんは『私自身そしてTOKIOというグループは、鉄腕 DASHに育てていただいたといっても過言ではなく、日本テレビ様には感謝しかありません』と感謝の言葉とともに