子どもの初節句を大切にしたいご両親は多いですよね。しかし、中には義母からひどい扱いを受けた人もいるようで？今回は、中古のひな人形をプレゼントしてきた義母のエピソードをご紹介します。リサイクルショップで…「娘が産まれたとき、義母から『ひな人形を買ってあげる』と言われました。義両親からは出産祝いもいただいていなかったので、ひな人形がお祝いの代わりなのかなと思っていました。しかし、義母から届いたのはあ