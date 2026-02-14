衆院選で野党第一党として自民党に挑むも、議席を大幅に減らし壊滅状態となった中道改革連合。中道の中でも公明党出身の候補者は全員当選、立憲民主党出身者の多くが落選となったことで、旧立憲の議員が他党へ流れる可能性が囁かれている。【写真】息ぴったり！“AIフェイク”説も流れた中道・執行部２人の政見放送参政党・神谷氏は「離婚の準備が進んでいる」と分析「国民民主党の玉木雄一郎代表は、2月12日放送の『BSフジLIVE