ミラノ・コルティナ五輪のアルペンスキー女子滑降で転倒し、足のすね部分を骨折したアメリカ代表のリンゼイ・ボン選手（41）が2026年2月12日にインスタグラムを更新した。「本日3度目の手術を受け、無事に成功しました」などと報告している。「きっと大丈夫だと確信しています」ボン選手は1月末に左膝の前十字靱帯断裂を負ったものの、2月7日の五輪公式練習は3着の好調ぶりだった。一方で8日の決勝では旗門に腕を引っかけて激しく