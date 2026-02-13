食楽web 秋田の郷土料理といえば、きりたんぽ鍋。炊いたごはんをすりつぶして棒状にし、香ばしく焼いたきりたんぽを、鶏だしの効いたスープで煮込む、寒い季節に欠かせない料理です。 そのきりたんぽがいま、鍋を飛び出し、カップスープという形で進化。県民が今、イチオシという商品が、「きりたんぽカップスープ」（株式会社ツバサ）シリーズです。 きりたんぽ風のスープではなく、実際のき