2月11日まで北海道の札幌市で開催されていた「さっぽろ雪まつり」にて、雪降る中、メンバーの1人がスクール水着でパフォーマンスをして、物議を醸したばかりの女性アイドルグループ「プランクスターズ」。またしても新たな“トンデモ”騒動が起こっている。「“自由奔放悪餓鬼集団”を自称するプランクスターズは、2月8日の『さっぽろ雪まつり』に出演。雪降る中での楽曲披露中に、メンバーの1人、愛成来来（あなるらいらい）さ