2009年に50歳で急逝した「キング・オブ・ポップ」ことマイケル・ジャクソンさんの元ボディガード、マット・フィデス氏がポッドキャスト番組に出演。マイケルがさん破滅に至った背景には、周囲の不適切な人物を安易に信用してしまう脆さがあったと明かした。 【写真】あどけなさが残る少年の頃のマイケル・ジャクソンさん フィデス氏は、長年近くで見てきたマイケルさんの人間関係を次のように振り返る。「彼は自らの運