人気スカバンド「東京スカパラダイスオーケストラ」のメンバー大森はじめさんが、2月11日までにインスタグラムを更新。彫刻家として活躍した父親、大森達郎さんの制作したオブジェの情報を募り、ネット上で話題となっている。【写真】「見たことある人いますか？」1990年に撮影されたオブジェ大森さんは「このオブジェを見たことある人いますか？」として、黄金の像の写真を公開。像は飲食店や美容室などが並ぶフロアの一角に