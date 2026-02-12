人気スカバンド「東京スカパラダイスオーケストラ」のメンバー大森はじめさんが、2月11日までにインスタグラムを更新。彫刻家として活躍した父親、大森達郎さんの制作したオブジェの情報を募り、ネット上で話題となっている。



【写真】「見たことある人いますか？」1990年に撮影されたオブジェ

大森さんは「このオブジェを見たことある人いますか？」として、黄金の像の写真を公開。像は飲食店や美容室などが並ぶフロアの一角に鎮座しており、「父・大森達郎の作品なのですが、博多？？のどこかのデパート？？にあるとか…うろ覚えです。写真の日付が90年なのでもう無いかもしれませんが、なにか情報があったら教えて下さい。よろしくお願いします」と呼びかけた。



投稿を見たファンからは、「博多にお父様の作品が！？」「見つかりますように」などの声が。複数の目撃情報もあり、具体的なビル名を寄せるファンも複数いた。



大森さんはこれまでにも父親の業績を自身のインスタで伝えており、昨年11月には「金沢にお越しになられたら、是非お立ち寄り下さい。はじめパパ 大森達郎の作品です」と投稿。金沢市内の施設前にある彫刻作品を紹介している。