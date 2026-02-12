バレンタインに送るメッセージや感謝メール、誕生日カードなど、大切な相手に送るメッセージは短文であっても「自分のために考えてくれた言葉」だと受け取られやすいものです。アメリカのウェストバージニア大学を中心とする研究者らは、生成AIにこうしたメッセージを作らせてコピー＆ペーストし自分が書いたものとして送ると、送り手自身の罪悪感が強まるという研究結果を報告しました。AI Ghostwriting Remorse: Guilt for Using