¹âÃÎ¸©¹âÃÎ»Ô¤Î·ËÉÍ¿åÂ²´Û¤Î¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï2·î8Æü¡¢Åê¹Æ¤ò¹¹¿·¡£¤¢¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÚÅê¹Æ¡Û¡Ö¤¤¤è¤¤¤èµ¤¤¬¶¸¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹WWWW¡×¡Ø·ËÉÍ¿åÂ²´Û¤Ë¥¢¥¶¥é¥·¤Ï²¿Æ¬¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡ÙÆ±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¡Ø·ËÉÍ¿åÂ²´Û¤Ë¥¢¥¶¥é¥·¤Ï²¿Æ¬¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡Ù¤Ã¤ÆÅÅÏÃ¤­¤¿WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¥¢¥·¥«¤ò¥¢¥¶¥é¥·¤È´Ö°ã¤¨¤é¤ì¤ë½ÐÍè»ö¤¬Â¿È¯¤·¡¢¤³¤ì¤Þ