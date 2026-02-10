¥À¥¤¥Ï¥Ä¤¬¼çÆ³¤·¤¿ÉôÊ¬¤Ï¡© ¡Ö¿ÍÌ¿¤òµß¤¦µ¡Ç½¡×¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Ï2026Ç¯2·î2Æü¡¢¿··¿·Ú¾¦ÍÑEV¥Ð¥ó¡Öe-¥Ï¥¤¥¼¥Ã¥È¥«¡¼¥´¡×¡Öe-¥¢¥È¥ì¡¼¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥È¥è¥¿¤È¥À¥¤¥Ï¥Ä¡¢¥¹¥º¥­3¼Ò¤¬¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¥À¥¤¥Ï¥Ä¤¬¼ê³Ý¤±¤¿ÎÎ°è¤ä¤³¤À¤ï¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³«È¯¼Ô¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¿··¿e-¥Ï¥¤¥¼¥Ã¥È¥«¡¼¥´¡¿e-¥¢¥È¥ì¡¼¤Ï¡¢¥À¥¤¥Ï¥Ä¤¬ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë·Ú¾¦ÍÑ¥Ð¥ó¡Ö¥Ï¥¤¥¼¥Ã¥È¥«¡¼¥´