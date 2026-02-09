新たなコンパクトMPV、2026年2月17日に発表へ日産のインド法人は2026年2月4日、公式インスタグラムで新型コンパクトMPV（マルチ・パーパス・ビークル＝多目的車）「グラバイト」を2月17日に発表すると投稿しました。すでに2025年12月18日には、グラバイトの車名とティザー画像で車両の一部分が公開されています。【画像】超カッコいい!? これが“まもなく発表”控える日産の新型「“7人乗り”コンパクトミニバン」です！（26枚