２月８日投開票が行われた衆議院議員選挙で落選した中道改革連合・米山隆一氏が９日、Ｘを更新した。「２／９のスタンディングです。今後どうなるのかは全く分かりませんが、志は失わないつもりです。頑張ります。」とこの日、雪の中で街頭演説する写真をアップした。さらに実質賃金が４年連続マイナスとなったという一部記事を引用し、「実質賃金、４年連続マイナスです。『最大の物価高対策は物価高を止める事』物価高を放