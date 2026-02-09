暴力団員らの立ち入りを禁止している東京ドーム（東京都文京区）でプロ野球の試合を観戦したとして、警視庁富坂署が、いずれも稲川会系暴力団幹部で無職の男（６２）（千葉県船橋市）、５３歳の男（同市）の両容疑者ら男４人を建造物侵入容疑で逮捕したことがわかった。ほかに逮捕されたのは、会社員の男（５１）（同市）、会社役員の男（５７）（千葉県八千代市）の両容疑者。逮捕は９日。捜査関係者によると、４人は昨年９