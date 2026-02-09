◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード女子ビッグエア予選(大会3日目/現地8日)スノーボード女子ビッグエアの予選が行われ、日本勢は4人全員が決勝進出。初出場の深田茉莉選手は3本目で高得点をマークして全体5位で決勝に進みました。ジャンプ台から飛び出し、繰り出す空中技の難易度や完成度などを採点するビッグエア。3本を滑り、得点の高い2本の合計得点で順位が決定します。予選は上位12人が突破。「1本目はこ