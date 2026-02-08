大雪の影響で、広島・庄原市の選挙管理委員会は、衆院選の投票所の投票終了時間を午後6時に繰り上げたと発表しました。庄原市選挙管理委員会によると、市内の全79か所の投票所のうち70か所は、投票終了時間を当初から午後6時とし、残り9か所は午後7時としていました。しかし、8日の大雪警報の発表を受け、9か所も午後6時に繰り上げたということです。【2026年2月8日】