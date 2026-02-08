声優の長久友紀（35）が8日、自身のXを更新。数年前から結婚していたことと第1子を妊娠したことを発表した。「大切な皆様へ」とし、文書を公開。「私事ですが、ご報告させていただきます。数年前より結婚しており、この度新しい命を授かりました」と報告した。相手は一般男性であることも明かし、「元々友人だった事もあり、私のしょうもないボケに笑ってくれたり、時にツッコミを入れてくれるとても楽しい方です」と紹介。