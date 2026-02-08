日本人女子レスラーがサウジアラビアでの大会で着用したカラフルなスペシャル・コスチュームを公開。試合では痛恨の凡ミスに落ち込む姿も、妖艶なルックスにファンから絶賛の声が数多く寄せられた。【画像】日本人女子、ラバースーツ風ギアで“意味深”表情の自撮りWWEスーパースターのカイリ・セインが自身のXを更新。サウジアラビア大会で使用した青と紫を基調としたカラフルなコスチューム写真を投稿し、話題を集めている。