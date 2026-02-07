愛犬との『お別れ』飼い主が後悔しないためにすべきこと5つ 大切な愛犬とのお別れは考えるだけで胸が詰まります。ずっと一緒にいたい…痛切にそう思いますが、わたしたちよりずっと寿命が短い犬たちは、ほとんどのわんこが飼い主より先に旅立ちます。 愛犬が旅立つそのとき、できるだけ後悔しないために今からできること、すべきことを一緒に考えてみませんか。 1.愛と感謝の言葉を伝える 日ごろから愛犬にはたくさん話しか