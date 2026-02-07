私はイノリ。夫のショウと6か月の娘マホの3人暮らしをしています。去年入籍した私たち。家族として過ごす、初めての義母の誕生日がやってきます。授かり婚だったこともあり、「ちゃんとした嫁」と思われたかった私は、張り切って高級ランチコースを予約しました。義母が喜んでくれるか楽しみです。さてしばらくすると、義弟も参加させていいかとショウから打診がありました。人数が増えることに少し戸惑いましたが、義母が喜ぶなら