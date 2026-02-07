ソフトバンク・牧原大成内野手が６日、チームに合流した。ウォーミングアップを別メニューで行い、その後は特守、ランチ特打を実施。特打では約８５スイングで５本のサク越えを放ち「自分のしっかりやるべきことはやれて、このキャンプに入れた」と調整の順調さがうかがわせた。２３年のＷＢＣにも選出されており、２大会連続で日の丸を背負うことになる。しかし前回は米大リーグ・カブスの鈴木が負傷し、代替選手として参加。