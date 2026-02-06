8日に投開票の衆議院選挙。高市総理が、国民に問うとしていた“国論を二分するような政策”について、議論は深まったのでしょうか。発言を分析しました。【写真で見る】「国論を二分する政策」とは？悲願だったはずの“消費減税”演説では触れず封印?高市総理（1月19日）「国論を二分するような大胆な政策、改革にも、批判を恐れることなく果敢に挑戦していきたい」衆議院の解散にあたり“「国論を二分するような大胆な政策」に