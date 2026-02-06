6日、トヨタ自動車は、佐藤恒治社長が26年4月1日付で副会長兼チーフ・インダストリー・オフィサー（CIO）に就任し、後任の社長兼最高経営責任者（CEO）に執行役員兼チーフ・ファイナンシャル・オフィサー（CFO）の近健太氏が昇格する人事を発表した。【映像】トヨタ新社長がトヨタに「ダメ出し」した瞬間（実際の様子）緊急会見の冒頭、佐藤氏は今回の体制変更について「トヨタがこれから向き合っていく経営課題に対して全力で