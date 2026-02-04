前外務大臣の自民前職・岩屋毅氏に、新人の女性4人が挑む衆議院選挙大分3区。本来、政策を議論すべき選挙戦の裏で、SNS上に誹謗中傷が激しく飛び交う異例の事態となっています。 【写真を見る】自民・岩屋毅氏を標的にした「誹謗中傷」SNSで激化事務所が「声明」発表、法的措置も検討問われる選挙のあり方 岩屋陣営が異例の声明発表 防衛大臣や外務大臣を歴任した自民党の岩屋毅氏は、11回目の当選を目指していますが、今回