クロス円急伸、オフショア人民元が対ドルで上昇ドル安・円安 クロス円が急伸。オフショア人民元が対ドルで上昇しており、その流れが他の通貨にも波及。 ユーロやポンド、豪ドルが対ドルで上昇していることから、ユーロ円は184.60円付近まで、ポンド円は213.98円付近まで急伸。豪中銀の追加利上げ観測を受け豪ドル円は1990年来高値まで上昇、109.80円台をつけている。 ドル安・円安だが、円のほうが弱くドル