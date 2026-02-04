クロス円急伸、オフショア人民元が対ドルで上昇 ドル安・円安



クロス円が急伸。オフショア人民元が対ドルで上昇しており、その流れが他の通貨にも波及。



ユーロやポンド、豪ドルが対ドルで上昇していることから、ユーロ円は184.60円付近まで、ポンド円は213.98円付近まで急伸。豪中銀の追加利上げ観測を受け豪ドル円は1990年来高値まで上昇、109.80円台をつけている。



ドル安・円安だが、円のほうが弱くドル円は156.13円付近まで上昇。



中国人民銀行は元の中心レートを2023年以来はじめて1ドル＝6.95元台に設定（ドル安・元高方向）した。これを受けオフショア人民元が対ドルで上昇、23年5月来高値をつけている。

