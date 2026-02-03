店内にあふれるスタッフの笑顔。料理はもちろん、この笑顔の接客に客が「ありがとう」の気持ちをスマホで返す、新たなチップ文化の創出とは。沖縄・恩納村にある話題のレストラン「Blue Entrance Kitchen 沖縄総本店」。生地やソースも手作りにこだわったオリジナルタコスを目当てに、地元はもちろん多くの観光客が訪れていました。「Live News α」が注目したのは、その味で“客を満足させる”だけでなく“店で働くスタッフも満足