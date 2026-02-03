米実業家イーロン・マスク氏（ロイター＝共同）【パリ共同】フランスの捜査当局は3日、米実業家イーロン・マスク氏が所有するX（旧ツイッター）のフランス事務所を家宅捜索した。偏ったアルゴリズム（計算手法）がデータ処理の運用をゆがめている疑いがあるとして2025年に開始した捜査の一環。フランスメディアが伝えた。当局はマスク氏に、任意での事情聴取のため4月20日に出頭するよう求めた。Xに搭載された対話型の生成人工