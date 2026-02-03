2026年2月3日、韓国メディア・アイニュース24は、韓国を訪問する中国人観光客が急増しており、中国最大の連休である春節（26年は2月15日〜2月23日）期間中には、最大で25万人規模の中国人観光客が韓国を訪れる見通しだと報じた。記事によると、在中国韓国大使館の集計で、昨年11月から今年1月までの中国国内における韓国行きビザの申請件数は33万613件に達し、前年同期比で34．0％増加した。1年前の同時期はビザ申請件数が前年より