3Ç¯ÌÜ¤Î±§ÅÔµÜ°ªÀ±¡Ê¤­¤µ¤é¡Ë¤¬1·³¥­¥ã¥ó¥×¤ÇÊ³Æ®Ãæ½½Ê¬¤ËÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£µð¿Í¤Î°éÀ®¡¢±§ÅÔµÜ°ªÀ±¡Ê¤­¤µ¤é¡ËÆâÌî¼ê¤¬µÜºê¥­¥ã¥ó¥×¤Î1·³¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÊ³Æ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£3Æü¤ÎÁ´ÂÎÎý½¬¸å¤ÏºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê¡¢ÀÐÄÍÍµØ¹ÆâÌî¼ê¤é¤ÈÆ±¥°¥ë¡¼¥×¤ÇÆâÌî¥Î¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¤³¤Ê¤·¤¿¡£¿ÈÄ¹175¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å70¥­¥í¤ÎºÙ¿È¤ÎÂÎ·¿¤Ç·Ú²÷¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò¤µ¤Ð¤¯¡£Æ±¤¸¥µ¥Ö¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¤ÏºäËÜ¤ä¼¡À¤Âå¤ÎÂçË¤¸õÊä¤ÎÀÐÄÍ¤é¤¬¤¤¤¿¤¬¡¢±§ÅÔµÜ¤ÎÇØÈÖ¹æ¡Ö007¡×