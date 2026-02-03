フランスのトゥールーズで、２４歳の男性が直腸に第一次世界大戦の砲弾を入れた状態で病院に救急搬送され、爆発物処理班が出動した。フランス紙ル・パリジャンが先日、報じた。１月３１日夜、若い男性が直腸の痛みを訴えてトゥールーズのランゲイユ病院の救急外来を受診したが、痛みの理由について詳しい説明はしなかった。緊急手術中、医療チームは直腸に長さ１６センチ、直径４センチの砲弾を発見した。砲弾には製造年が刻