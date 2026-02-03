アニメ『鬼滅の刃』の公式Xが更新され、2月3日の節分を記念してufotable描き下ろしのミニキャライラストが公開された。【画像】可愛い！恵方巻を食べる冨岡＆しのぶ『鬼滅の刃』節分イラストイラストには竈門炭治郎、我妻善逸、冨岡義勇、胡蝶しのぶの4人が描かれており、恵方巻きを食べている。『鬼滅の刃』は、2016年2月から20年5月まで『週刊少年ジャンプ』で連載していた人気漫画が原作で、大正時代の人喰い鬼の棲む